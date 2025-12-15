Бастрыкин запросил доклад по делу об отравлении детей в бассейне в Нерюнгри
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о расследовании инцидента с отравлением детей в бассейне спортивной школы города Нерюнгри в Якутии. Соответствующее указание он дал руководителю регионального следственного управления Виталию Кондратенко. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.
Центральный аппарат СКР будет держать исполнение этого поручения на особом контроле.
Напомним, после посещения секции плавания симптомы отравления были выявлены у 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Состояние всех пострадавших в настоящее время оценивается как стабильное, угрозы для их жизни нет, они проходят назначенное амбулаторное лечение.
