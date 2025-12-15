Россия и США
«Буревестник»
Мессенджер MAX

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 04:44

Бастрыкин запросил доклад по делу об отравлении детей в бассейне в Нерюнгри

Обложка © Telegram / Следком

Обложка © Telegram / Следком

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о расследовании инцидента с отравлением детей в бассейне спортивной школы города Нерюнгри в Якутии. Соответствующее указание он дал руководителю регионального следственного управления Виталию Кондратенко. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

Центральный аппарат СКР будет держать исполнение этого поручения на особом контроле.

Девушка, чей ребёнок погиб после родов в бассейне в Москве, оказалась известной блогершей
Девушка, чей ребёнок погиб после родов в бассейне в Москве, оказалась известной блогершей

Напомним, после посещения секции плавания симптомы отравления были выявлены у 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Состояние всех пострадавших в настоящее время оценивается как стабильное, угрозы для их жизни нет, они проходят назначенное амбулаторное лечение.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar