Бастрыкин запросил доклад по делу об отравлении детей в бассейне в Нерюнгри

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о расследовании инцидента с отравлением детей в бассейне спортивной школы города Нерюнгри в Якутии. Соответствующее указание он дал руководителю регионального следственного управления Виталию Кондратенко. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.