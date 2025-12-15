Лукашенко начал наказывать Литву за подлости

Транспортная отрасль Литвы столкнулась с экономическими последствиями после закрытия границы с Белоруссией: в стране были задержаны почти две тысячи грузовых фур. Как пишет газета «Взгляд», таким образом президент Белоруссии Александр Лукашенко начал наказывать Литву.

Белоруссия отреагировала зеркально на действия прибалтийской республики, которая обосновывала ограничение движения борьбой с контрабандой сигарет на метеозондах. В итоге Минск согласился открыть границу на своих условиях. Кроме того, Литва получила требование урегулировать вопросы собственности и финансов вокруг санатория «Беларусь» в Друскининкае.

Белорусская сторона также напомнила о своём участии в строительстве клайпедского порта: 30% акций терминала для сыпучих грузов принадлежат «Беларуськалию». В начале 2022 года Литва в одностороннем порядке расторгла договор с компанией, обеспечивавшей транзит её продукции через Клайпеду. В ответ «Беларуськалий» в 2023 году обратился в международный арбитраж с требованием компенсировать убытки, оценённые в миллиард евро.

Напомним, Литва ввела режим экстремальной ситуации в национальном масштабе из-за полётов метеозондов с контрабандой сигарет, запускаемых с территории Белоруссии. Поводом для решения стали сотни инцидентов: с начала года Литва зафиксировала более 600 нарушений воздушной границы контрабандными шарами и около 200 инцидентов с беспилотниками. Позднее МИД республики заявил протест Белоруссии после задержания нескольких литовских грузовиков на границе. Вильнюс потребовал вернуть задержанный транспорт и призвал белорусскую сторону обеспечить контроль над своим воздушным пространством.