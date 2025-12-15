Безлюдный Ашхабад поразил журналистов кремлёвского пула во время саммита Путина

Президент России Владимир Путин посетил Ашхабад с официальным визитом, приняв участие в форуме мира и доверия. Своими впечатлениями от столицы Туркмении поделился обозреватель «Ведомостей» Владимир Кулагин, сопровождавший делегацию.

Глава государства выступил на пленарной сессии форума и провёл ряд двусторонних встреч, включая переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Параллельно журналисты обратили внимание на необычную атмосферу Ашхабада, которая, по словам Кулагина, оставила противоречивое впечатление. Город встретил гостей идеально выстроенной геометрией улиц и почти полным отсутствием людей. Даже в праздничные дни на проспектах миллионника практически не было прохожих, а общественный транспорт курсировал полупустым. По ощущениям, Ашхабад напоминал Москву времён пандемии.

Отдельно подчёркивается доминирование белого цвета: мраморные здания, автомобили и городская среда выдержаны в одной гамме. Указывалось, что несколько лет назад владельцев машин других цветов обязывали перекрашивать транспорт. В новой части города также отсутствуют привычные вывески продуктовых магазинов и внешние кондиционеры, несмотря на жаркий климат.

Журналистам показали достижения народного хозяйства. Особое внимание уделялось ахалтекинским скакунам, включая редкого коня-альбиноса с голубыми глазами, а также щенкам алабаев. Отмечались и строгие правила внешнего вида: студентки носят одинаковые бордовые платья, а курение на улицах полностью запрещено. Единственным местом с живой атмосферой стал старый район вокруг русского базара. В отличие от пустых центральных проспектов, здесь активно идёт торговля — от сухофруктов и рыбы до местных сладостей, включая дыню в шоколаде. Обстановка в этом районе напомнила ему скорее юг России, чем закрытую азиатскую столицу.