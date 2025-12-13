Путин в Индии
13 декабря, 10:48

Эрдоган назвал успешными переговоры в Ашхабаде и рассказал об обещании Путина

Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Ашхабаде получились успешными, плодотворными и всеобъемлющими. Слова политика приводит телеканал NTV.

Он подчеркнул, что пригласил Путина в Турцию и предложил встретиться в кратчайшие сроки. Российский президент, по словам Эрдогана, ответил согласием.

«Мы провели с господином Путиным весьма успешную, плодотворную, всеобъемлющую беседу. Я особо подчеркнул, что жду его в любой момент. Поэтому мы договорились, что нам необходимо встретиться в кратчайшие сроки. Он ответил: «Я выполню свое обещание», — заявил турецкий лидер журналистам.

Турецкий лидер также отметил, что двусторонние отношения имеют глубокие исторические корни и взаимное доверие. Во время беседы затрагивалась тема украинского конфликта и Эрдоган подчеркнул, что Турция хотела бы скорейшего завершения боевых действий.

Напомним, что Владимир Путин встретился с Эрдоганом в ходе визита в Туркменистан. Лидеры двух стран сначала провели переговоры с расширенном составе, а затем продолжили беседу с глазу на глаз. В Кремле потом сообщили, что они обсуждали планы Европы на российские замороженные активы.

