Эрдоган назвал успешными переговоры в Ашхабаде и рассказал об обещании Путина

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Ашхабаде получились успешными, плодотворными и всеобъемлющими. Слова политика приводит телеканал NTV.

Он подчеркнул, что пригласил Путина в Турцию и предложил встретиться в кратчайшие сроки. Российский президент, по словам Эрдогана, ответил согласием.

«Мы провели с господином Путиным весьма успешную, плодотворную, всеобъемлющую беседу. Я особо подчеркнул, что жду его в любой момент. Поэтому мы договорились, что нам необходимо встретиться в кратчайшие сроки. Он ответил: «Я выполню свое обещание», — заявил турецкий лидер журналистам.

Турецкий лидер также отметил, что двусторонние отношения имеют глубокие исторические корни и взаимное доверие. Во время беседы затрагивалась тема украинского конфликта и Эрдоган подчеркнул, что Турция хотела бы скорейшего завершения боевых действий.