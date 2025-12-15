В январе в Японии не останется ни одной панды впервые с 1973 года
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / V-yan
Япония впервые с 1973 года останется без символичных гигантских панд в своих зоопарках. Как передаёт агентство Kyodo, последние особи будут возвращены Китаю в январе будущего года на фоне общего охлаждения двусторонних отношений.
«Популярных панд-близнецов из токийского зоопарка планируется вернуть в Китай в конце января, в результате чего в Японии впервые за полвека не останется ни одной панды», — отмечается в сообщении.
Речь идёт о самце Сяо-Сяо и самке Лей-Лей, содержащихся в зоопарке Уэно в Токио. Их аренда истекает в феврале, что и обусловило сроки возврата.
К слову, в июне Япония уже вернула в Китай четырёх панд из «Парка приключений» в префектуре Вакаяма, после чего единственными представителями вида в стране остались токийские близнецы. Агентство указывает, что перспективы нового займа животных, который традиционно рассматривается как дипломатический символ дружбы, остаются туманными на фоне ухудшения отношений между соседними государствами.
Охлаждение наступило после резких высказываний японского премьера Санаэ Такаити о возможном кризисе вокруг Тайваня, которые, впрочем, позже назвали импровизацией.
Ранее Китай бросил вызов Японии, пообещав ей полное уничтожение за любые попытки вмешаться в тайваньский вопрос. Пекин также поставил под сомнение право Токио на постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Кроме того, китайская сторона сообщила о действиях России, которые были расценены как ответ на действия Японии в интересах Китая.
