Подарки родителям: 30 тёплых идей до 3000 рублей, которые не отправятся на полку
Приближается новый, 2026 год, а значит, нужно дарить подарки. В том числе самым близким. То есть родителям. Правда, бывает парадокс: вроде знаете человека всю жизнь, выучили наизусть, а идей немного. Поэтому на Life.ru — подарки родителям, которые точно пригодятся.
Подарки родителям на новый, 2026 год необязательно должны быть помпезными и пафосными. При большом бюджете можно и так. Но что делать, если финансы «ужаты» до 3000 рублей, например? Главное — не беспокоиться. На «Тайного Санту» можно и до 1000 рублей подобрать презент. Правда, вопрос «что дарить родителям» важнее, чем «что дарить на «Тайного Санту». Ведь в подарке главное не деньги, а любовь, которую вы передаёте родным через сам жест дарения. В том, что вы дарите родителям, должна быть видна забота. А ещё — польза. В материале показываем 30 идей для новогодних подарков родителям, которые точно не отправятся на полку.
Подарки родителям для здоровья: 10 идей на новый, 2026 год
Подарки родителям на новый, 2026 год: как показать маме и папе всю свою заботу, всю свою любовь? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov
Что можно подарить родителям на новый, 2026 год с полной уверенностью в том, что вещица не превратится в «пылесборник»? Многое. Это не всегда будет именно «вещица». В первую очередь нужно подумать о полезных для здоровья подарках. Предлагаем 10 идей ниже.
- Массажная подушка с подогревом. Можно найти много вариантов. Родители будут благодарны, ведь она прекрасно расслабляет после работы или огородных дел на даче.
- Компактный фитнес-трекер. Мотивирует следить за здоровьем, считает количество пройденных шагов, измеряет пульс.
- Цифровая метеостанция. Можно следить за всеми важными показателями погоды, не выходя из дома.
- Увлажнитель воздуха. Обязательная вещь в квартире городского жителя. Можно найти бюджетные варианты.
- Сертификат на массаж. Это прекрасный подарок, который покажет вашу заботу. Можно купить и парный.
- Набор эфирных масел. На Новый год важно наполнить дом праздничными ароматами. Как раз эфирные масла с этим помогут!
- Набор для ухода за кожей рук. Это невероятно важно зимой, когда у многих появляется аллергия на холод.
- Подарочный спа-набор. Он будет включать в себя скрабы и соли для ванн. Хороший выбор для подарка родителям, подразумевающего релакс.
- Палки для скандинавской ходьбы. Подходят как для пожилых, так и для зрелых.
- Умная аптечка. Можно найти разные варианты до 3000 рублей. Как простой органайзер, так и контейнер с охлаждением. А ещё есть таблетницы с напоминанием о времени приёма лекарств.
Подарки родителям на Новый год: для сохранения уюта в отчем доме
Новый, 2026 год и подарки родителям: что внесёт уют и тепло в отчий дом? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Netrun78
Среди всего разнообразия подарков родителям на новый, 2026 год легко потеряться. Но главное — показать маме с папой, как сильно вы их любите и цените. Многие варианты предполагают бюджет «до 3000». Итак, что можно подарить родителям в таком ценовом диапазоне из милых вещиц для создания уюта и тепла в доме? Сейчас покажем.
- Тёплый плед из качественного материала. Это должна быть настоящая шерсть или флис.
- Комплект сатинового постельного белья. Сатин способствует комфортному сну и общему здоровью.
- Соляная лампа. Создаёт дома невероятную атмосферу уюта.
- Электрический чайник с регулировкой температуры. Подойдёт для приготовления любимого напитка. Например, зелёный чай надо заваривать где-то при 80 градусах.
- Набор для гравюры. Отличный подарок, который сочетает домашний уют и развлечение. Родители сделают гравюру сами, потом могут украсить ею стену.
- Цифровая фоторамка с лучшими снимками. Заранее подготовьте фото и загрузите их в рамку.
- Электросушилка для фруктов. Можно найти варианты до 3000 рублей. И дома родители смогут готовить смеси для компотов или фруктовые чипсы самостоятельно.
- Набор ароматических свечей с купажами для спокойствия. Очень важный элемент домашнего уюта — это запах. Подбирайте успокаивающие хвойные ароматы.
- Набор для чайной церемонии. Классика уюта с лёгкой ноткой восточной экзотики.
- Набор дизайнерских махровых полотенец. Можно сделать их именными, даже своими руками. Ведь нужна только вышивка.
Подарки родителям: развлечения в канун Нового года
Что подарить маме и папе на Новый год? Какие презенты актуальны в 2026 и принесут веселье? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Caftor
Подарки родителям на новый, 2026 год необязательно связывать только с домом и уютом. Своих родных можно достойным образом развлечь. Поэтому следующая подборка — это подборка увеселений. Что можно подарить родителям, чтобы они провели вместе незабываемый вечер? А может, и незабываемый день? Сейчас расскажем.
- Экскурсия в музей или в соседний город. Это будет незабываемый и весёлый день.
- Парные билеты в театр. Развлечение на вечер. Сейчас есть много вариантов сходить в театр и не пробить бюджет.
- Мастер-класс для двоих. Может быть любым — гончарное мастерство, ювелирное дело, сабраж саблей...
- Семейная фотосессия. Весёлый день с самыми близкими, который останется запечатлён на профессиональных фото.
- Игровая приставка в стиле ретро. Кому-то поможет вспомнить молодость, кому-то — впервые прикоснуться к миру видеоигр.
- Гриль для барбекю. Отличный подарок, хоть зимой и не сезон. Будет повод с радостью встретить лето!
- Набор для игры в дартс. Можно развлекаться классической игрой на меткость уютными зимними вечерами.
- Настольная игра, например «Монополия». Гораздо безопаснее, чем дартс. Развивает не только ловкость, но и стратегию.
- 3-D-пазл. Можно подарить родителям римский Колизей, который они соберут своими руками.
- Парные билеты на концерт. Почти что как в театр, только в центре внимания музыка. Джаз или шансон, неважно, всё будет зависеть от индивидуальных предпочтений ваших родных.
На новый, 2026 год существует множество вариантов подарков родителям. Необязательно сильно пробивать свой бюджет, чтобы обеспечить близким и любимым радость, тепло и ощущение праздника. Это всего лишь тридцать вариантов презентов, что можно подарить родителям на Новый год. Можно найти ещё больше! Кстати, в разговоре с Life.ru психолог объясняла, почему мужчинам на праздник «ничего не надо».
