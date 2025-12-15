Юрист назвал три способа защититься от «эффекта Долиной» при покупке квартиры

Покупателям недвижимости стоит заранее проверять цену объекта, круг заинтересованных лиц и финансовое положение продавца, чтобы снизить риски, связанные с так называемым «эффектом Долиной». Об этом рассказал адвокат Андрей Алешкин в комментарии изданию «Аргументы и факты».

По его словам, одна из ключевых мер — независимая оценка недвижимости, которая позволяет понять, не занижена ли стоимость квартиры. Кроме того, важно выяснить, есть ли у продавца родственники, которые могут быть прописаны в жилье или иным образом иметь интерес к сделке.

Юрист также советует обращать внимание на материальное положение собственника, поскольку в ряде случаев сделки могут совершаться под давлением или в результате мошеннических действий. Алешкин подчеркнул, что все расчёты при покупке недвижимости лучше проводить в безналичной форме — это упрощает подтверждение реальности сделки в случае судебных разбирательств.

Термин «эффект Долиной» закрепился в публичном поле после резонансного дела народной артистки России Ларисы Долиной, которая заявила, что стала жертвой мошенников и продала квартиру под их влиянием. Суд признал сделку недействительной и восстановил право собственности певицы, при этом покупательница жилья осталась без квартиры и без денег. Этот прецедент вызвал волну аналогичных исков по всей стране: бывшие владельцы жилья начали оспаривать сделки, ссылаясь на давление или мошенничество, что привело к росту судебных споров и повышенным рискам для добросовестных покупателей недвижимости.