15 декабря, 09:11

СК РФ завёл уголовное дело после нападения ученика на учительницу в Петербурге

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту нападения ученика на учительницу в одной из школ Красногвардейского района. Пострадавшей оказывается медицинская помощь. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

«Следователем проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

15 декабря ученик общеобразовательной школы на улице Белорусской несколько раз ударил ножом свою учительницу. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и выполняют комплекс мероприятий для выяснения причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Порезавший учительницу в Петербурге подросток был гордостью школы
Порезавший учительницу в Петербурге подросток был гордостью школы

Ранее сообщалось, что в школе №191 Санкт-Петербурга ученик совершил нападение с ножом на учительницу. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи. Нападавшим оказался подросток, а пострадавшей — учительница начальных классов Мария Е. В целях безопасности детей школы закрыли в спортзале.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
