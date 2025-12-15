Профессор связал любовь к пиву с изменением сексуальной ориентации и проституцией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture
Употребление пива приводит к накоплению женских гормонов в организме, что может радикально изменить поведение человека. Такое заявление сделал профессор Международной академии трезвости Анатолий Глущенко.
По его словам, виной всему хмель, богатый фитоэстрогенами, которые превращаются в гормон эстрадиол. Это, по мнению эксперта, ведёт к деградации личности и разрушению семей.
«Мужчине начинают нравиться мужчины. А женщина... становится женщиной с пониженной социальной ответственностью», — отметил профессор в беседе с «Абзацем».
Глущенко утверждает, что даже безалкогольное пиво опасно из-за хмеля, а регулярное употребление этого напитка подавляет инстинкт самосохранения и желание иметь детей.
Ранее в Севастополе разразился скандал после публикации видео, на котором местная жительница угощала своего двухлетнего сына пивом и приучала его к курению. Позже девушка записала видеообращение, в котором принесла публичные извинения и заявила, что уже получила своё наказание, попросив общественность о снисхождении.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.