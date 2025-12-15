Экономист раскрыла, на что россиянам хватит зарплаты в 2026 году

В 2026 году средняя зарплата россиян позволит покрыть основные нужды — питание, жильё, транспорт, одежду и досуг. Об этом рассказала кандидат экономических наук Люза Байгузина. По её словам, всё будет зависеть от уровня инфляции и региона проживания, однако в целом доход граждан сможет обеспечивать базовый уровень комфорта.

Экономист пояснила, что расходы на продукты питания составят около 20–30% от семейного бюджета. На оплату коммунальных услуг уйдёт ещё 15–20%, а транспорт потребует примерно 10–15% дохода. Одежда и обувь заберут 5–10%, в зависимости от частоты обновления гардероба.

По её словам, на развлечения и культурный отдых — походы в кино, кафе или театры — семьи смогут выделять около 5–10% доходов. Примерно столько же придётся тратить на лекарства и медицинские услуги. Байгузина в беседе с «Газетой.ru» подчеркнула, что реальная покупательная способность будет определяться динамикой цен и индивидуальной структурой расходов.

А ранее граждане России назвали желаемый размер зарплаты в 2026 году. Согласно результатам опроса, самые высокие ожидания у IT-специалистов — в среднем 270 200 рублей. Кроме того, в России подсчитали размер минимальной зарплаты в следующем году — 23 570 рублей после вычета налогов.