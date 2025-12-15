Литва захотела провести переговоры с Белоруссией по ситуации на границе

Литва готова вступить в диалог с Белоруссией. Эту информацию озвучил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис, передаёт LRT.

«Для решения всех подобных пограничных проблем мы указали, что у нас есть посол по особым поручениям. (...) Мы предложили белорусской стороне провести эти переговоры и консультации таким образом», — сказал он.

Будрис также заявил о готовности Вильнюса к эскалации давления на Минск посредством расширения санкций Евросоюза и налаживания двусторонних связей с США. Литва продолжает выдвигать обвинения в адрес Белоруссии, утверждая, что та якобы отправляет в республику аэростаты с контрабандой.

Напомним, Литва ввела режим экстремальной ситуации в национальном масштабе из-за полётов метеозондов с контрабандой сигарет, запускаемых с территории Белоруссии. Поводом для решения стали сотни инцидентов: с начала года Литва зафиксировала более 600 нарушений воздушной границы контрабандными шарами и около 200 инцидентов с беспилотниками. Позднее МИД республики заявил протест Белоруссии после задержания нескольких литовских грузовиков на границе. Вильнюс потребовал вернуть задержанный транспорт и призвал белорусскую сторону обеспечить контроль над своим воздушным пространством.