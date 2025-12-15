Прямая линия 2025
15 декабря, 11:17

Партия Порошенко* обвинила Зеленского в авторитаризме из-за закона о выборах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Ирина Геращенко, представитель партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко*, заявила, что Владимир Зеленский проявляет авторитаризм, и потребовала от него объяснений по поводу возможной подготовки к выборам. Об этом политик написала в своём Telegram-канале.

«Из СМИ украинский парламент узнаёт, что Зеленский приказал разработать закон "О выборах" во время военного положения. Ситуация безумная со всех сторон», — поделилась она.

Геращенко заявила, что ещё семь лет назад парламент допустил ослабление своей самостоятельности, а теперь президент фактически отдаёт ему приказы, что она расценивает как авторитарное поведение. Политик отметила, что Зеленский не ведёт диалог с депутатами, а общается с гражданами через закрытый чат для отдельных журналистов в мессенджере.

Геращенко настаивает на срочной встрече с главой государства, чтобы узнать подробности о мирных переговорах. Она также выразила опасение, что из-за сложившейся ситуации выборы 2019 года могут оказаться последними, которые прошли демократическим путём на Украине.

Порошенко* со своей партией второй день блокирует трибуну в Верховной раде

Ранее Life.ru сообщал, что 10 ноября оппозиция начала процедуру отставки Правительства Украины. Партия Порошенко* указывает, что причиной стали «непрофессионализм и коррумпированность» кабмина. В ходе широкомасштабного антикоррупционного дела правоохранительные органы провели серию обысков. Оперативные мероприятия затронули помещения государственного предприятия «Энергоатом», а также ряд объектов, имеющих отношение к бывшему министру энергетики, а ныне — главе Министерства юстиции Герману Галущенко, и предпринимателю Тимуру Миндичу.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Вероника Бакумченко
