Парижский Лувр закрыли из-за бессрочной забастовки сотрудников

Один из самых посещаемых музеев мира, парижский Лувр, был вынужденно закрыт для посетителей в понедельник, 15 декабря. Как сообщается на официальном сайте учреждения, причиной стала объявленная сотрудниками забастовка.

«В связи с забастовкой сотрудников музей в настоящее время закрыт. Приносим извинения за доставленные неудобства», — указано в официальном уведомлении.

Информационное агентство AFP передаёт, что около 400 работников музея на общем собрании единогласно проголосовали за начало забастовочной акции в знак протеста против ухудшающихся условий труда.

У входа в музей посетителей встречало объявление о временной задержке открытия. Сообщение, опубликованное в 9:00 по местному времени (11:00 по московскому), информирует, что музей пока не может начать работу. Дополнительная информация о предполагаемом времени возобновления деятельности будет предоставлена позднее.

Напомним, что в ноябре Лувр столкнулся с серией происшествий, вызванных ветхостью внутренних конструкций и водопроводных систем. В середине месяца одна из галерей была временно закрыта для публики из-за угрозы обрушения потолочных перекрытий. В конце месяца протечка старых труб привела к затоплению библиотеки музея грязной водой, повредив от 300 до 400 документов. Кроме того, осенью 2025 года музей стал жертвой крупного ограбления: 19 октября злоумышленники похитили девять драгоценностей, включая тиары, серьги, ожерелья и броши, принадлежавшие французским королевам и императрицам.