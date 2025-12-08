Сотрудники Лувра объявили о бессрочной забастовке при поддержке профсоюзов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andreonegin
Крупнейший музей мира столкнулся с угрозой приостановки работы из-за действий собственных сотрудников. О начале бессрочной забастовки работников Лувра с 15 декабря объявили три влиятельных французских профсоюза — CFDT, CGT и Sud, о чём сообщило агентство France Press.
В официальном заявлении инициаторы подтвердили, что решение о начале протеста поддержали единогласно участники общего собрания, на котором присутствовало порядка двухсот сотрудников. Ключевыми поводами для такого шага стали, по их словам, стремительная деградация рабочих условий на фоне системного недостатка финансирования музея, а также влияние недавнего случая кражи и трудностей в процессе реставрационных работ.
Профсоюзные лидеры также адресовали письмо министру культуры Франции Рашиде Дати. В нём они настаивают на срочных прямых переговорах. Они подчеркивают, что социальная обстановка в музее ухудшилась беспрецедентно и требует немедленного вмешательства.
«Каждый день из-за нехватки персонала, технических неисправностей и заметного обветшания здания, музейные помещения бывают закрыты значительно дольше, чем предусмотрено по плану. Посещение Лувра превратилось в настоящее испытание», — приводит издание фрагмент из письма профсоюзов.
Напомним, 19 октября неизвестные в форме рабочих похитили драгоценности из коллекции Наполеона в Лувре стоимостью 88 миллионов евро. Часть похищенного, включая корону императрицы Евгении, была найдена вскоре после кражи неподалёку от музея. Злоумышленники, по данным следствия, пытались сбыть добычу через израильскую охранную фирму CGI Group. Проникновение в систему безопасности оказалось возможным из-за примитивных паролей — LOUVRE для видеонаблюдения и THALES для специализированного ПО.
