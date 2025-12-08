Сотни исторических документов затопило в библиотеке Лувра из-за протечки труб

В библиотеке департамента египетских древностей Лувра из-за протечки труб произошло затопление, в результате которого пострадали около 300–400 документов. Как сообщил заместитель главного администратора музея Франсис Стейнбок, инцидент произошёл ещё 26 ноября.

Вода повредила периодические издания, справочники и археологические журналы, самые старые из которых относятся к рубежу XIX–XX веков. По словам Стейнбока, документы были оперативно вынесены, и сейчас ведётся кропотливая работа по их осушению с помощью промокательной бумаги.

Он также признал, что в Лувре существуют многолетние проблемы с системой вентиляции и отопления, которые планируется обновить в затопленной зоне. Телеканал BFMTV сообщил, что причиной аварии стало ошибочное открытие клапана.