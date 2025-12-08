Сотни исторических документов затопило в библиотеке Лувра из-за протечки труб
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Netfalls Remy Musser
В библиотеке департамента египетских древностей Лувра из-за протечки труб произошло затопление, в результате которого пострадали около 300–400 документов. Как сообщил заместитель главного администратора музея Франсис Стейнбок, инцидент произошёл ещё 26 ноября.
Вода повредила периодические издания, справочники и археологические журналы, самые старые из которых относятся к рубежу XIX–XX веков. По словам Стейнбока, документы были оперативно вынесены, и сейчас ведётся кропотливая работа по их осушению с помощью промокательной бумаги.
Он также признал, что в Лувре существуют многолетние проблемы с системой вентиляции и отопления, которые планируется обновить в затопленной зоне. Телеканал BFMTV сообщил, что причиной аварии стало ошибочное открытие клапана.
Это происшествие стало вторым крупным инцидентом в Лувре за последние месяцы. Напомним, 19 октября неизвестные в форме рабочих похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью 88 миллионов евро. Часть похищенного, включая корону императрицы Евгении, была найдена вскоре после кражи неподалёку от музея. Злоумышленники, по данным следствия, пытались сбыть добычу через израильскую охранную фирму CGI Group. Проникновение в систему безопасности оказалось возможным из-за примитивных паролей — LOUVRE для видеонаблюдения и THALES для специализированного ПО.
