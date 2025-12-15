Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 12:07

Мошенники разыграли спектакль и выманили у зумерши драгоценности на 150 млн

В Москве мошенники выманили у студентки семейные драгоценности на 150 млн

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве студентка стала жертвой мошенников и передала им семейные украшения на сумму около 150 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в столичном управлении МВД.

По данным полиции, злоумышленники действовали под видом сотрудников правоохранительных органов и разыграли многоэтапную схему с элементами психологического давления. Девушке сообщили о якобы взломе её аккаунта на портале «Госуслуги» и заявили, что от её имени финансируется противоправная деятельность. После этого ее убедили «помочь в спецоперации» по поимке преступников.

Зумершу развели на нюдсы, пообещав съёмки в клипе певца Егора Крида
Зумершу развели на нюдсы, пообещав съёмки в клипе певца Егора Крида

В ходе общения мошенники попросили студентку показать по видеосвязи ценные украшения, принадлежавшие её матери, а затем убедили лично передать их «для проверки». Девушка самостоятельно отвезла драгоценности злоумышленникам.

После того как обман вскрылся, мать потерпевшей обратилась в полицию. В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны четверо подозреваемых. Похищенные украшения обнаружили в Ярославле — в ближайшее время их вернут законной владелице.

Мошенники стали массово обманывать школьников и учителей от имени «‎завуча»
Мошенники стали массово обманывать школьников и учителей от имени «‎завуча»

Ранее МВД предупредило россиян о мошенниках, которые звонят от имени «Водоканала». Аферисты предлагают заменить счётчик и провести лабораторную проверку воды. Затем просят назвать код из СМС — после этого начинается цепочка: сообщение о взломе аккаунта на Госуслугах, затем звонок якобы от банка и уверенное убеждение перевести деньги на «безопасный» счёт.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar