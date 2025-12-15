Мошенники разыграли спектакль и выманили у зумерши драгоценности на 150 млн

В Москве студентка стала жертвой мошенников и передала им семейные украшения на сумму около 150 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в столичном управлении МВД.

По данным полиции, злоумышленники действовали под видом сотрудников правоохранительных органов и разыграли многоэтапную схему с элементами психологического давления. Девушке сообщили о якобы взломе её аккаунта на портале «Госуслуги» и заявили, что от её имени финансируется противоправная деятельность. После этого ее убедили «помочь в спецоперации» по поимке преступников.

В ходе общения мошенники попросили студентку показать по видеосвязи ценные украшения, принадлежавшие её матери, а затем убедили лично передать их «для проверки». Девушка самостоятельно отвезла драгоценности злоумышленникам.

После того как обман вскрылся, мать потерпевшей обратилась в полицию. В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны четверо подозреваемых. Похищенные украшения обнаружили в Ярославле — в ближайшее время их вернут законной владелице.

Ранее МВД предупредило россиян о мошенниках, которые звонят от имени «Водоканала». Аферисты предлагают заменить счётчик и провести лабораторную проверку воды. Затем просят назвать код из СМС — после этого начинается цепочка: сообщение о взломе аккаунта на Госуслугах, затем звонок якобы от банка и уверенное убеждение перевести деньги на «безопасный» счёт.