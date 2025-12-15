В горах Прикамья пропала ещё одна группа туристов из шести человек

В Пермском крае пропала ещё одна группа туристов. Шесть человек отправились 13 декабря на маршрут в район горы Ослянка и уже сутки не выходят на связь. Об этом сообщил SHOT .

Шесть туристов выехали с базы «Ослянка House» на снегоходах с санями-волокушами, где лежал запас продуктов. Они планировали вернуться 14 декабря, но связи с ними нет. В составе группы пять мужчин и одна женщина. Перед отъездом туристы предупреждали, что могут задержаться и приехать позднее, однако сейчас их местонахождение неизвестно. Поиски пропавших ведутся силами спасательных служб и местных органов.