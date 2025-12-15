Спасатель рассказал о регулярных пропажах туристов на горе Ослянка в Прикамье

Спасатели на пермской горе Ослянка вынуждены искать пропавших туристов почти каждый год. Однако исчезновение сразу 13 человек из Свердловской области стало самым масштабным за всю историю, рассказал участник операции.

По его словам, в прошлые годы на горе терялись и женщины, и мужчины, но всех удавалось найти живыми. В беседе с URA.ru спасатель привёл пример, как одна группа в 30-градусный мороз грелась, прыгая вокруг ёлки в ожидании помощи.

Он подчеркнул, что основная проблема — в отказе туристов регистрировать маршруты. Свердловчане приезжают часто, но почти никогда не ставят в известность МЧС, что в случае ЧП катастрофически затрудняет поиски.