Спасатель рассказал о регулярных пропажах туристов на горе Ослянка в Прикамье
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pdeminhiker
Спасатели на пермской горе Ослянка вынуждены искать пропавших туристов почти каждый год. Однако исчезновение сразу 13 человек из Свердловской области стало самым масштабным за всю историю, рассказал участник операции.
По его словам, в прошлые годы на горе терялись и женщины, и мужчины, но всех удавалось найти живыми. В беседе с URA.ru спасатель привёл пример, как одна группа в 30-градусный мороз грелась, прыгая вокруг ёлки в ожидании помощи.
Он подчеркнул, что основная проблема — в отказе туристов регистрировать маршруты. Свердловчане приезжают часто, но почти никогда не ставят в известность МЧС, что в случае ЧП катастрофически затрудняет поиски.
Напомним, 13 декабря в Прикамье пропала группа из 15 туристов, отправившихся на снегоходах в район горы Ослянка. В составе были участники из Екатеринбурга и Верхней Пышмы, среди которых были как новички, так и опытные туристы. Маршрут не был зарегистрирован в МЧС. На турбазу самостоятельно вернулись лишь двое человек, жизни и здоровью которых ничего не угрожает. Поиски остальных 13 участников ведутся до сих пор.
