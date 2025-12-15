«Лиза Алерт» формирует отряды для поиска пропавших в Пермском крае
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» начал подготовку к поиску пропавшей туристической группы в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения организации.
Отмечается, что заявка поступила на горячую линию отряда в 18:00 по мск. После приёма обращения добровольцы приступили к комплектованию экипажей. Выезд запланирован на утренние часы, поскольку предполагаемый район исчезновения находится на значительном расстоянии от Перми — дорога занимает от пяти до семи часов.
В отряде уточнили, что выдвижение в ночное время осложнено погодными условиями и может создать угрозу для участников операции. Обилие снега исключает работу пеших групп: проведение поисков возможно только с использованием снегоходов.
Напомним, в Прикамье пропала группа из 15 туристов, отправившихся на снегоходах в район горы Ослянка 13 декабря. В составе группы были участники из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Половина из них являлась новичками в походах, а другая половина – опытными туристами. Маршрут не был зарегистрирован в МЧС. Из 15 участников на турбазу вернулись лишь двое, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
