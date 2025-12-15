«Лиза Алерт» формирует отряды для поиска пропавших в Пермском крае

Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» начал подготовку к поиску пропавшей туристической группы в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения организации.

Отмечается, что заявка поступила на горячую линию отряда в 18:00 по мск. После приёма обращения добровольцы приступили к комплектованию экипажей. Выезд запланирован на утренние часы, поскольку предполагаемый район исчезновения находится на значительном расстоянии от Перми — дорога занимает от пяти до семи часов.

В отряде уточнили, что выдвижение в ночное время осложнено погодными условиями и может создать угрозу для участников операции. Обилие снега исключает работу пеших групп: проведение поисков возможно только с использованием снегоходов.