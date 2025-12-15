Спасателям удалось установить, где находятся пропавшие в горах Прикамья туристы
Обложка © Telegram/ Mash
Спасатели установили возможное местонахождение 13 туристов, пропавших в районе горы Ослянка в Прикамье. По предварительным данным, удалось отследить сигнал их мобильных телефонов — последняя точка зафиксирована у реки Сухая, пишет Mash.
Местонахождение 13 туристов, пропавших в Ослянке, установлено. Видео © Telegram/ Mash
К этому району уже выдвинулась группа сотрудников МЧС. У путешественников были запасы еды, воды и топлива для снегоходов, а также подходящая экипировка, что повышает шансы пережить сильные морозы. Группа выехала на снегоходах от гостевого дома «Ослянка House».
Пропавшие туристы — жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы, среди них были как новички, так и опытные походники. Маршрут не был зарегистрирован в МЧС. На турбазу самостоятельно вернулись только двое человек, их состояние не вызывает опасений. Поиски остальных 13 участников продолжаются.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.