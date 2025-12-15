В Подмосковье похоронили главу Реутова Филиппа Науменко

В Подмосковье на Николо-Архангельском кладбище прошли похороны главы городского округа Реутов Филиппа Науменко, скончавшегося 13 декабря в возрасте 39 лет после тяжёлых травм, полученных в ДТП. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.

Среди присутствующих на церемонии были губернатор Московской области Андрей Воробьёв, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, а также главы городских округов Балашиха, Люберцы, Пушкинский, Долгопрудный, Красногорск и других. В честь Науменко были присланы венки от губернатора и представителей региональной власти.

Филипп Науменко родился в Москве в 1985 году. С Реутовом его связывали давние связи: ещё в детстве он занимался футболом в местном клубе «Приалит». В 2007 году окончил Московский энергетический институт, в 2012 — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. С апреля 2007 по сентябрь 2014 года работал советником в Мособлдуме, с марта 2017 — заместителем главы администрации Балашихи. Главой Реутова он стал в 2023 году.