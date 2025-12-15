Прямая линия 2025
15 декабря, 12:45

Суд ужесточил приговор экс-депутату, обманувшему участников СВО: срок вырос до 10 лет

Обложка © Life.ru

Суд в Брянской области увеличил срок лишения свободы бывшему депутату Клинцовского городского совета Владимиру Реуку, осуждённому за мошенничество с денежными средствами участников специальной военной операции. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона, окончательное наказание составило 10 лет колонии общего режима.

Ранее, в июле, Реук был приговорён к восьми годам лишения свободы. Однако при рассмотрении новых эпизодов суд установил, что, находясь в статусе депутата, он обманным путём получил деньги от участника СВО, пообещав содействие в освобождении от дальнейшего участия в спецоперации, не имея реальной возможности выполнить обещанное.

Кроме того, экс-депутату вменяется покушение на мошенничество: в одном из эпизодов преступление не было доведено до конца, поскольку потерпевший отказался передавать деньги. Вину Реук не признал.

По совокупности преступлений и с учётом ранее вынесенного приговора суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы, штрафа в размере 960 тысяч рублей, а также запрета на занятие должностей представителя власти в органах местного самоуправления сроком на три года.

Ранее прокуратура забрала у отца участника спецоперации деньги, которые он получил из-за смерти сына на фронте. Оказалось, что мужчина, когда приходил за выплатами, умолчал о некоторых важных подробностях в их отношениях.

