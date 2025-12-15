Прямая линия 2025
15 декабря, 13:29

Аргентинец Лукас Вера близок к переходу в «Локомотив» с зарплатой ₽5 млн в месяц

Обложка © Wikipedia / Дмитрий Пукалик

Бывший полузащитник «Аль-Вахды» Лукас Вера в ближайшее время подпишет контракт с московским «Локомотивом» и будет зарабатывать около 5 млн рублей в месяц. По данным «Чемпионата», 28-летний аргентинец уже согласовал условия соглашения и 16 декабря пройдёт медицинское обследование перед официальным оформлением сделки.​

В «Аль-Вахду» Вера перешёл из «Химок» в июле, но так и не сыграл за клуб ни одного матча и в сентябре покинул команду, получив статус свободного агента. Теперь он готов вернуться в российскую Премьер-лигу и вновь попробовать себя в одном из ведущих клубов страны.​

Ранее в РПЛ Вера уже успел проявить себя в составе «Оренбурга» и «Химок», проведя 85 матчей, забив 10 голов и сделав 15 результативных передач. Летом его трансфер в «Локомотив» сорвался на финальной стадии, однако теперь стороны смогли договориться и близки к завершению перехода.

«Локомотив» победил «Сочи» со счётом 4:2 в матче чемпионата России по футболу

Тем временем футболист Дмитрий Баринов и «Локомотив» приостановили переговоры о продлении контракта. Соглашение спортсмена с клубом действительно до июня 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая трансферная стоимость Баринова оценивается примерно в 9 миллионов евро. Позднее стало известно, к какому клубу футболист в итоге присоединится.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ФК Локомотив
  • Футбол
  • Спорт
    avatar