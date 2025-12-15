Прямая линия 2025
15 декабря, 13:59

У пропавших на горе Ослянка туристов закончилось топливо

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSBN 728

В Пермском крае туристы, пропавшие в районе горы Ослянка, были обнаружены после того, как у них сломался транспорт и закончилось топливо. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«Предварительно установлено, что у группы произошли поломки транспорта, а также закончилось топливо, в связи с чем туристы организовали привал и ожидали помощи. Сегодня вечером они были найдены в лесном массиве. По предварительным данным, никто из них не пострадал», — говорится в сообщении.

Сейчас туристов доставляют на туристическую базу, где их осмотрят медики. Инцидент произошёл в районе горы Ослянка.

В горах Прикамья пропала ещё одна группа туристов из шести человек

Ранее сообщалось, что в горах Прикамья разыскивают 13 туристов на снегоходах, которые отправились в район горы Ослянка 13 декабря и с тех пор не выходили на связь. В составе группы были жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы, половина из них — новички в походах, другая половина — опытные туристы. В день похода видимость была крайне низкой из-за неблагоприятных погодных условий. Спасатели установили возможное местонахождение группы и по сигналу их мобильных телефонов зафиксировали последнюю точку у реки Сухая.

