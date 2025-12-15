От сцены к небу: Рэпер Macan показал, как учится управлять БПЛА в армии

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) поделился с поклонниками подробностями своей службы в армии, разместив в социальных сетях видео. На опубликованных кадрах музыкант запечатлён во время обучения управлению беспилотными летательными аппаратами.

В видео группа военнослужащих, среди которых находится и Косолапов, выезжает в лесной массив для проведения учебных занятий. В руках одного из солдат, предположительно самого рэпера, можно разглядеть пульт управления дроном. Это первое сообщение от артиста, опубликованное им лично после начала службы — ранее кадры с его участием появлялись только в различных пабликах.

Певец вместе с другими бойцами учится управлять дронами. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 1macan

Напомним, что 28 ноября певец отправился служить в одно из подразделений Росгвардии.

Ранее сообщалось, что поваров дивизии имени Дзержинского отправили на гауптвахту за съёмку ролика с рэпером Macan, курившим в неположенном месте. По данным публикаций, видео с первого дня службы музыканта было снято на телефон сотрудником спецподразделения «Витязь» и выложено в Сеть, при этом самого рэпера якобы не наказали. Позже Росгвардия официально опровергла слухи о наличии у Косолапова каких-либо привилегий или особых условий службы.