Найденные в Прикамье туристы рассказали, что провели ночь у костра без сна и топлива

Туристы, заблудившиеся в лесу, живы и находятся в нормальном состоянии. Всё это время группа не оставляла попыток найти путь к людям, рассказал один из её участников — Рустам Шаихов.

Туристы рассказали, как пытались найти выход к людям. Видео © Telegram / 360.ru

По его словам, ночь им пришлось провести практически без сна, постоянно поддерживая костёр, чтобы не замёрзнуть. Утром они отправились на поиски дороги, которая могла бы вывести их из леса.

«Нормально, живы, здоровы, всё хорошо», — передаёт 360.ru слова Шаихова.

Сотрудник МЧС, комментируя ситуацию, пояснил, что группа была вынуждена изменить маршрут из-за резкого ухудшения погоды, в результате чего заблудилась и осталась практически без топлива.

Напомним, 13 декабря в Прикамье пропала группа из 13 туристов, на снегоходах выехавших к горе Ослянка. В состав группы, не вернувшейся к условленному сроку, входили как опытные путешественники, так и новички из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Маршрут не был зарегистрирован в МЧС. В день похода сложные погодные условия и крайне плохая видимость осложнили движение. Спасатели по последним сигналам мобильных телефонов смогли установить возможное местонахождение группы у реки Сухая. Этот случай стал крупнейшим по числу пропавших на этой популярной у туристов горе.