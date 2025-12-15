Прямая линия 2025
15 декабря, 14:45

«Будем беднее жить, Платош»: Собчак преподала 9-летнему сыну урок Insta-номики

Сын Ксении Собчак подшутил над её заработком в Instagram*

Обложка © Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) / xenia_sobchak

Сын журналистки Ксении Собчак Платон с юмором прокомментировал её активность в Instagram* и способ заработка на публикациях. Видео разговора с сыном телеведущая опубликовала в своем Telegram-канале.

В ролике ребенок отметил, что из-за ограничений в России они с матерью оказались в схожей ситуации: у него перестала работать любимая игра, а у Собчак — соцсеть, где она регулярно размещала рекламные посты. Платон в шутливой форме сравнил Instagram* с «игрушкой» и заявил, что заработок матери там происходил «магическим образом».

Ксения Собчак в ответ пояснила, что ранее получала доход от публикаций, но после блокировки соцсети возможности заработка сократились. Диалог сопровождался ироничными комментариями с обеих сторон.

«Будем беднее жить, Платош. Ты к этому готов?» — посмеялась Собчак.

А ранее 9-летний Платон пристыдил мать за её танцы, которые она публикует в TikTok. Видео с «конфликтом» Собчак тоже показала в своих соцсетях. Мальчик заявил, что мама «позорит» его таким контентом, но телеведущую замечания сына лишь рассмешили.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

