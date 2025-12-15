Toyota продолжает закрепляться в России: зарегистрирован ещё один бренд

Японский автоконцерн Toyota зарегистрировал в России еще один товарный знак, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. Речь идет о бренде Toyota Yaris.

Заявка на регистрацию была подана в марте 2025 года, а в декабре Роспатент принял решение о ее одобрении. Под этим товарным знаком компания планирует реализовывать в России легковые автомобили, внедорожники, фургоны, грузовики и электромобили.

Ранее сообщалось, что за последний месяц Toyota зарегистрировала в России не менее пяти товарных знаков.

Toyota на протяжении многих лет оставалась одним из самых популярных иностранных автопроизводителей в России. Бренд стабильно входил в число лидеров продаж благодаря репутации надежных, долговечных и относительно неприхотливых автомобилей. Особым спросом пользовались модели Camry, RAV4, Land Cruiser и Corolla, которые ценились как в частном сегменте, так и в корпоративных и государственных автопарках.

В 2022 году Toyota прекратила производство автомобилей в России, однако на рынке продолжает работать юридическое лицо ООО «Тойота Мотор». По данным отчетности, выручка компании с 2021 года сократилась почти в 50 раз — с 332 млрд до 7,2 млрд рублей. При этом по итогам прошлого года организация получила прибыль в размере 2,5 млрд рублей.