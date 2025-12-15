Прямая линия 2025
15 декабря, 15:37

Умерла одна из пострадавших при обрушении жилого дома в Волгоградской области

Обложка © Life.ru

Одна из пострадавших при частичном обрушении дома в Петрове Вале скончалась в медицинском учреждении. Данную информацию передали ТАСС в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Пострадавшая находилась в отделении реанимации камышинской Центральной городской больницы. Врачи приложили все возможные усилия для её спасения. Однако полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью. Ещё трое пострадавших в результате происшествия, включая одного ребёнка, остаются в больнице.

Напомним, что четыре человека пострадали в результате взрыва в жилом доме на улице Ленина в Петровом Валу Волгоградской области. Инцидент произошёл 11 декабря. По предварительным данным, причиной происшествия стал бытовой газ. Сила взрыва была такова, что во всём подъезде оказались выбиты стёкла. Спасатели в кратчайшие сроки прибыли на место трагедии и приступили к разбору конструкций для деблокирования пострадавших. Работы осложнялись масштабами разрушений на четвертом этаже, которые составили 90 квадратных метров.

