Европейские министры не смогли поговорить с Уиткоффом и Кушнером из-за срыва связи

Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли провести видеоконференцию с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые находились в Берлине. Переговоры сорвались из-за технического сбоя. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что связь оборвалась почти сразу, поэтому обсудить повестку фактически не удалось.

«Мы практически не успели ни о чём поговорить, произошёл сбой связи, возможно кибератака», — рассказала Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.