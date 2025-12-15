Прямая линия 2025
Европейские министры не смогли поговорить с Уиткоффом и Кушнером из-за срыва связи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U. J. Alexander

Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли провести видеоконференцию с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые находились в Берлине. Переговоры сорвались из-за технического сбоя. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что связь оборвалась почти сразу, поэтому обсудить повестку фактически не удалось.

«Мы практически не успели ни о чём поговорить, произошёл сбой связи, возможно кибератака», — рассказала Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

Напомним, что переговоры украинской и американской делегаций по вопросам урегулирования конфликта завершились в Берлине. Вторая встреча, состоявшаяся сегодня, в понедельник, длилась около двух часов.

