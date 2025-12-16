Бывшего депутата-прогульщика Напсо объявили в розыск

Ранее Life.ru писал, что в Никулинском суде Москвы начнётся рассмотрение громкого дела о выселении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо и его семьи из служебной квартиры. Иск подало Управление по эксплуатации жилого фонда при управделами президента, требующее освободить жильё ещё с мая. Представители Напсо активно противятся выселению, утверждая, что квартира стала для бывшего парламентария «единственным жильём». Напомним, что Юрий Напсо привлёк внимание своим халатным подходом к работе. В результате Верховный суд принял решение о лишении его депутатских полномочий. Напсо выразил несогласие с этим решением, подав иск, который суд отклонил. Отказ добровольно покинуть свой кабинет привёл к тому, что в конце июня помещение было вскрыто.