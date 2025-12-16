Слуцкий заявил, что изъятие российских активов ЕС пошатнёт евро

Экспроприация российских активов в Европейском союзе станет «переходом рубикона» и пошатнёт положение евро. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интревью газете «Известия».

«Решения об экспроприации российских активов станет переходом рубикона со стороны Брюсселя и пошатнёт как основы ЕС и принцип консенсуса, так и положение евро как мировой резервной валюты», — отметил депутат.

По словам Слуцкого, Россия ответит на возможную конфискацию жёстко, а Центральный банк РФ уже подал соответствующий судебный иск. Парламентарий подчеркнул, что оправданий для изъятия активов нет, и если решение о конфискации будет принято на саммите ЕС 18-19 декабря, оно станет «выстрелом Евросоюза себе сразу в обе ноги».