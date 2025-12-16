Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Регион
16 декабря, 01:26

Слуцкий заявил, что изъятие российских активов ЕС пошатнёт евро

Обложка © Life.ru

Экспроприация российских активов в Европейском союзе станет «переходом рубикона» и пошатнёт положение евро. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интревью газете «Известия».

«Решения об экспроприации российских активов станет переходом рубикона со стороны Брюсселя и пошатнёт как основы ЕС и принцип консенсуса, так и положение евро как мировой резервной валюты», — отметил депутат.

По словам Слуцкого, Россия ответит на возможную конфискацию жёстко, а Центральный банк РФ уже подал соответствующий судебный иск. Парламентарий подчеркнул, что оправданий для изъятия активов нет, и если решение о конфискации будет принято на саммите ЕС 18-19 декабря, оно станет «выстрелом Евросоюза себе сразу в обе ноги».

Дмитриев заявил, что Россия вернёт замороженные в Европе активы
Дмитриев заявил, что Россия вернёт замороженные в Европе активы

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что замороженные активы России в Европе останутся заблокированными на длительный срок. По его словам, Москва не получит доступа к этим средствам, а часть доходов может быть направлена на программы, связанные с Киевом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что тяга к воровству характерна для западных стран и иллюстрируется ситуацией с российскими суверенными активами. При этом внутри ЕС нет единства по вопросу использования этих средств. Еврокомиссия предложила направить их на кредит Украине, но против инициативы выступили ряд стран и финансовых структур из-за правовых и финансовых рисков.

BannerImage
Антон Голыбин
