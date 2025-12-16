Росавиация сообщила о вводе ограничений в воздушном пространстве Шереметьево

Ограничения на использование воздушного пространства ввели в районе аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Шереметьево аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — отметили в ведомстве.

Пассажирам рекомендовали заранее уточнять информацию о вылетах и прилётах.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Калуги временно ограничили приём и выпуск самолётов. Росавиация пояснила, что меры ввели для обеспечения безопасности полётов. Позднее аналогичные ограничения начали действовать и в аэропорту Ярославля (Туношна). В ведомстве подчеркнули, что такие решения принимают оперативно и снимают сразу после стабилизации обстановки.