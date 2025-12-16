Прямая линия 2025
Регион
16 декабря, 04:36

Расчёты ПВО уничтожили украинский беспилотник на подлёте к Москве

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинский дрон, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём телеграм-канале.

Росавиация сообщила о вводе ограничений в воздушном пространстве Шереметьево
Росавиация сообщила о вводе ограничений в воздушном пространстве Шереметьево

Ранее расчёты противовоздушной обороны за три часа сбили десять украинских беспилотников в небе над Брянской областью. ПВО России также зафиксировали и уничтожили десять украинских БПЛА самолётного типа с полудня до шести вечера по московскому времени. По данным ведомства, семь аппаратов были перехвачены над Брянской областью, два – над Владимирской, и один – над Калужской.

Алена Пенчугина
