Расчёты ПВО уничтожили украинский беспилотник на подлёте к Москве
Обложка © Telegram / Минобороны России
Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинский дрон, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее расчёты противовоздушной обороны за три часа сбили десять украинских беспилотников в небе над Брянской областью. ПВО России также зафиксировали и уничтожили десять украинских БПЛА самолётного типа с полудня до шести вечера по московскому времени. По данным ведомства, семь аппаратов были перехвачены над Брянской областью, два – над Владимирской, и один – над Калужской.
Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.