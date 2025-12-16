Расчёты ПВО уничтожили украинский беспилотник на подлёте к Москве

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинский дрон, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём телеграм-канале.

Росавиация сообщила о вводе ограничений в воздушном пространстве Шереметьево

