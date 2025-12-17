Армия России освободила Герасимовку в Днепропетровской области
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Российские военные освободили населённый пункт Герасимовка в Днепропетровской области. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Взять село под контроль удалось благодаря продвижению в глубину обороны противника подразделений группировки войск «Восток».
«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Герасимовка Днепропетровской области», — говорится в заявлении МО.
Ранее Армия РФ освободила Песчаное в Днепропетровской области и Новоплатоновку в Харьковской.
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