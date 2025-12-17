ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 декабря 2025, 09:24

Армия России освободила Герасимовку в Днепропетровской области

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные освободили населённый пункт Герасимовка в Днепропетровской области. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Взять село под контроль удалось благодаря продвижению в глубину обороны противника подразделений группировки войск «Восток».

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Герасимовка Днепропетровской области», — говорится в заявлении МО.

Ранее Армия РФ освободила Песчаное в Днепропетровской области и Новоплатоновку в Харьковской.

Российские военные сорвали попытки ВСУ приблизиться к освобождённому Купянску
Российские военные сорвали попытки ВСУ приблизиться к освобождённому Купянску

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar