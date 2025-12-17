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Опубликовано 17 декабря 2025, 09:56

Вице-канцлер Германии ушёл от ответа на вопрос о вводе войск Бундесвера на Украину

Ларс Клингбайль. Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Ларс Клингбайль. Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном участии Бундесвера в «многонациональных силах для Украины». Его слова приводит газета Neue Osnabrücker Zeitung.

«Мы не должны бежать впереди паровоза, но [должны] вести дискуссии, когда это действительно предстоит», — сказал Клингбайль.

При этом он подчеркнул, что Германия будет оправдывать свою ответственность как страна, оказывающая Киеву наибольшую помощь.

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Ранее по итогам переговоров в Берлине группа ключевых европейских лидеров из девяти стран (Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Швеции), а также премьер Британии и главы институтов ЕС выступили с совместным заявлением. В нём они подтвердили планы включить создание «многонациональных сил для Украины» в систему гарантий безопасности. Участники указали, что такие силы могут быть сформированы в рамках «коалиции желающих» при поддержке США и подчеркнули, что список стран-участниц остаётся открытым. Правда, польский премьер Дональд Туск вскоре исключил ввод своих военнослужащих на Украину.

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Юрий Лысенко
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