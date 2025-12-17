Путин поблагодарил военных КНДР за помощь в освобождении Курской области

Президент России Владимир Путин публично поблагодарил военнослужащих КНДР за участие в освобождении и разминировании территории Курской области. Своё заявление он сделал на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

«Хочу отметить наших северокорейских боевых соратников. По решению товарища председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, они были направлены для участия в освобождении Курской области и плечом к плечу с российскими бойцами доблестно, отважно боролись с врагом. Приняли участие в масштабной и крайне сложной работе по разминированию освобождённой курской земли», — сказал российский лидер.

Президент также подчеркнул, что страна гордится доблестью солдат и офицеров России, выполняющих воинский долг на передовой, а также всех тех, кто защищает Родину и безопасность россиян.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что регион направил в Министерство обороны РФ предложение о награждении солдат КНДР, участвовавших в освобождении области. Он отметил, что хочет наградить боевых друзей и братьев из Корейской народной армии, но подчеркнул, что окончательное решение, учитывая статус иностранных военнослужащих, должно приниматься на федеральном уровне.

Напомним, что в апреле 2025 года Россия и Северная Корея заявили об участии северокорейских военных в операции по освобождению Курской области. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов отметил, что солдаты КНДР, действуя в рамках Договора о стратегическом партнёрстве, заключённого в июне 2024 года, проявили героизм и сыграли важную роль в успехе операции. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал их участие «священной миссией» и объявил о планах по возведению памятника в Пхеньяне в их честь.