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Опубликовано 17 декабря 2025, 11:38

Белоусов оценил эффективность российской ПВО при отражении атак ВСУ в 97%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Эффективность российской противовоздушной обороны при отражении атак Вооружённых сил Украины составила в среднем 97%. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на коллегии ведомства.

«Эффективность нашей ПВО при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97 процентов», – сказал глава МО.

По его словам, если в начале года противник задействовал в среднем около полутора тысяч дальних беспилотников в месяц, то с мая их количество возросло до 3700. Министр обороны отметил необходимость продолжить оснащение рубежей ПВО и ПРО средствами обнаружения и поражения дальних БПЛА и крылатых ракет.

Он особо выделил в этой работе боевые машины «Панцирь», другие ЗРК ближней и средней дальности, а также радиолокационные станции, подтвердившие свою эффективно

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Ранее Андрей Белоусов заявил, что неминуемый крах обороны Вооружённых сил Украины стал очевиден. Он отметил, что российские войска достигли двукратного количественного превосходства над противником в применении беспилотников, а на FPV-дроны приходится до половины всех потерь ВСУ.

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Анастасия Никонорова
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