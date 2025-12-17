Белоусов оценил эффективность российской ПВО при отражении атак ВСУ в 97%
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Эффективность российской противовоздушной обороны при отражении атак Вооружённых сил Украины составила в среднем 97%. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на коллегии ведомства.
«Эффективность нашей ПВО при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97 процентов», – сказал глава МО.
По его словам, если в начале года противник задействовал в среднем около полутора тысяч дальних беспилотников в месяц, то с мая их количество возросло до 3700. Министр обороны отметил необходимость продолжить оснащение рубежей ПВО и ПРО средствами обнаружения и поражения дальних БПЛА и крылатых ракет.
Он особо выделил в этой работе боевые машины «Панцирь», другие ЗРК ближней и средней дальности, а также радиолокационные станции, подтвердившие свою эффективно
Ранее Андрей Белоусов заявил, что неминуемый крах обороны Вооружённых сил Украины стал очевиден. Он отметил, что российские войска достигли двукратного количественного превосходства над противником в применении беспилотников, а на FPV-дроны приходится до половины всех потерь ВСУ.
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