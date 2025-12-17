Малыш и «Карлсон»: Необычное изобретение помогло дроноводу РФ вытащить БПЛА из плена ВСУ

Российский боец в зоне СВО смог спасти застрявший на позиции ВСУ дрон с помощью необычного изобретения. Как сообщает RT, дроновод с позывным Малыш использовал ещё один беспилотник, к которому прикрепил верёвку и специальную клешню, распечатанную на 3D-принтере. Конструкция позволила зацепить и вызволить БПЛА из плена ВСУ.

В беседе с изданием боец, который разработал беспилотный разведчик-бомбардировщик «Карлсон», отметил, что ВСУ стали чаще использовать мирных жителей в качестве «живого щита». По его словам, противник намеренно размещает военные объекты и технику вблизи жилых домов.

«Нас найти не могут и буквально прячутся за мирными жителями. И своими подлыми действиями усложняют работу кратно», — подчеркнул Малыш.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов вручил государственные награды раненым военнослужащим, проходящим лечение, за проявленное мужество и героизм при выполнении задач СВО. В частности, он наградил «Золотой Звездой» дроновода Филина за уничтожение 5 танков ВСУ.