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Опубликовано 17 декабря 2025, 14:05

Малыш и «Карлсон»: Необычное изобретение помогло дроноводу РФ вытащить БПЛА из плена ВСУ

Дроновод СВО вытащил застрявший на позиции ВСУ беспилотник с помощью 3 предметов

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Российский боец в зоне СВО смог спасти застрявший на позиции ВСУ дрон с помощью необычного изобретения. Как сообщает RT, дроновод с позывным Малыш использовал ещё один беспилотник, к которому прикрепил верёвку и специальную клешню, распечатанную на 3D-принтере. Конструкция позволила зацепить и вызволить БПЛА из плена ВСУ.

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В беседе с изданием боец, который разработал беспилотный разведчик-бомбардировщик «Карлсон», отметил, что ВСУ стали чаще использовать мирных жителей в качестве «живого щита». По его словам, противник намеренно размещает военные объекты и технику вблизи жилых домов.

«Нас найти не могут и буквально прячутся за мирными жителями. И своими подлыми действиями усложняют работу кратно», — подчеркнул Малыш.

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Ранее министр обороны России Андрей Белоусов вручил государственные награды раненым военнослужащим, проходящим лечение, за проявленное мужество и героизм при выполнении задач СВО. В частности, он наградил «Золотой Звездой» дроновода Филина за уничтожение 5 танков ВСУ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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