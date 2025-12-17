Путин отметил сплочение и единство в ВС РФ: Этого не купишь за деньги

Президент России Владимир Путин отметил сплочение и единство, которое царит сегодня в Вооружённых силах РФ. По словам главы государства, товарищество не купить за деньги, и в этом корень побед России.

В ходе вручения медалей «Золотая Звезда» президент отметил, что всегда во время награждений герои отмечают: «Боевой товарищ заслуживает таких же наград и такого же внимания со стороны государства».

«Этого не купишь за деньги. Такое отношение и в нашем народе к армии, и военнослужащих между собой — это проекция на отношение к Родине. Это дорогого стоит. В этом и заключается основа, фундамент всех наших побед», — отметил Путин.