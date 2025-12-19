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Опубликовано 19 декабря 2025, 10:05

В России планируют запустить единую базу китайских запчастей для автомобилей

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В России для китайских автомобилей могут ввести цифровую карту с перечнем подходящих запчастей. Проработку такой меры, как сообщили в Госдуме, инициировал заместитель председателя комитета по экономической политике Станислав Наумов. По его словам, после обсуждения с отраслью инициативу могут направить в профильные ведомства уже в ближайшие месяцы.

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Парламентарий отметил, что получение «цифрового паспорта» деталей может быть привязано к процедуре одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которую проходят дилеры для ввоза машин. При этом производители и официальные поставщики будут обязаны вести учёт и регулярно обновлять единую базу автозапчастей.

Необходимость этой меры связана с массовыми жалобами владельцев иномарок и сотрудников автосервисов на сложности с ремонтом. Механики часто сталкиваются с неактуальными каталогами, из-за чего детали, заказанные по VIN-коду, не подходят на конкретную модель автомобиля, уточняет газета «Известия».

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Борис Эльфанд
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