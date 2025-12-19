Когда Красноармейск (Покровск) находился в оккупации у украинских солдат, то они устраивали настоящий террор в отношении мирного населения, прятавшегося по подвалам. Об этом рассказал житель красноармейской агломерации Валерий Фомин, сообщает Минобороны России.

ВС РФ эвакуируют горожан. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«[ВСУ] в подвалы заходили, расстреливали. Мирные люди наши сидели. Много таких же было случаев», — поделился Фомин.

Он также рассказал, что ВСУ занимались мародёрством. Фомин вспоминает, как к нему в дом вломились украинские боевики, загнали хозяев в погреб под дулами автоматов, забрали все продукты и ценное, обшарив все комнаты. «Говорят, сиди здесь, не выходи, пока мы не уйдём. Нет — гранату кинем», — рассказал Фомин со слезами на глазах.

По его словам, все жители Красноармейска и пригорода жили в страхе, пока рядом были бойцы ВСУ. Горожане боялись выходить на улицу, особенно когда боевики напивались и палили по окнам. Молодых людей часто заталкивали в машины и увозили. Фомин уверен, что их просто незаконно отправляли на фронт. А грабежи магазинов стали обычным делом у ВСУ.

Ранее сообщалось, что освобождение Красноармейска изменило ход конфликта и продемонстрировало иной подход к взятию населённых пунктов. Применённая тактика, которую журналисты назвали «новым словом в военном деле», заключалась в отказе от открытого окружения с использованием тяжёлой техники и пехоты. Вместо этого небольшие группы российских военнослужащих действовали скрытно. Сейчас ВСУ пытаются периодически контратаковать Красноармейск, но безуспешно.