Более двух миллионов обращений поступило от россиян на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, ставшую важным диалогом между обществом и властью. По мнению эксперта Сергея Соловьёва, этот прямой эфир является не только способом решения насущных вопросов, но и эффективным инструментом формирования положительной региональной идентичности и лояльности к проводимым изменениям.

Он подчеркнул, что суть любого коммуникативного процесса, независимо от его формы, заключается в обеспечении понимания информации. Политика идентичности, реализуемая через такие коммуникации, может стать залогом устойчивого развития территории, если будет учитывать локальные интересы и традиционные ценности.

Трансформация нарративов диалога с президентом в реальную плоскость является действенным механизмом для государственных и общественных институтов. Подобные площадки, совмещающие различные формы коммуникаций, обеспечивают поддержку проводимой политики и являются актуальным вызовом для новых лидеров общественного мнения.

«Архиважным является то, что обмен информацией и, как следствие, выстраивание диалога между властью и обществом объединяет одна общая цель, мотивирующая на формирование положительного имиджа и идентичности отдельно взятого региона и государства в целом», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».

В пятницу, 19 декабря, около 12 часов президент России Владимир Путин начал традиционную прямую линию. Она, как и в прошлом году, совмещена с пресс-конференцией: задавать вопросы главе государства будут как простые россияне, так и журналисты. Трансляцию смотрите на Life.ru.