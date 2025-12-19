В России предлагаемые целевые договоры для студентов-медиков никак не будут препятствовать молодым семьям заводить детей. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, комментируя соответствующий вопрос, который был поднят в ходе прямой линии президента России Владимира Путина.

Студентка медицинского института из города Кемерово обратилась к Путину с вопросом по поводу целевых договоров. По её мнению, подобная «отработка» отнимет время и лишит возможности заводить детей. Однако российский лидер рассеял обеспокоенность девушки. Он выразил уверенность, что не нужно откладывать создание семьи даже ради учёбы. Комментируя слова президента, Кузнецов напомнил, что целевой договор будет приостанавливаться на время декрета.

«Ни условия целевых договоров студентов-медиков, ни новые положения о наставничестве не станут препятствием для создания семьи и рождения детей. Целевой договор, заключённый со студентами — медиками и ординаторами, на время отпуска по беременности и родам, по уходу за ребёнком, приостанавливается. По его окончании молодая мама может продолжить работу, и это не будет являться нарушением условий и не повлечёт штрафов», — объяснил министр.

Напомним, теперь российские бюджетники-медики будут обязаны заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации. Согласно обновлённым требованиям, региональные власти обязаны обеспечивать условия для трудоустройства и наставничества начинающих медиков, а также формировать меры их социальной поддержки. Сегодня в ходе прямой линии президент Владимир Путин отдельно остановился на этой теме.