Слухи о гибели командира «Эспаньолы» подтвердились, ведётся расследование

Скончался создатель и лидер добровольческой бригады футбольных фанатов ВС РФ «Эспаньола» Станислав Орлов, он носил на фронте позывной — Испанец. Слухи о его смерти ходили больше недели. Трагическим известием делятся в соцсети сослуживцы военного.

«Родные и близкие Станислава Орлова приглашают проститься с лидером, создателем и вдохновителем Эспаньолы, отдать дань уважения его памяти, присоединиться к нам и достойно проводить нашего командира в последний путь. Церемония прощания с Испанцем состоится в понедельник 22.12.2025 в Храме Христа Спасителя. Сбор в 11:30 — нижний храм», — говорится в тексте.

Там уточняется, что сейчас следователи устанавливают точную причину смерти Орлова и возможных причастных к этому лиц. В организации пообещали опубликовать результаты расследования. Орлову было 44 года. Он впервые приехал в Донбасс и стал ополченцем в 2014 году. Через год уже взял на себя командование разведротой. Бригада «Эспаньола» появилась в 2022 году и объединила сотни футбольных фанатов со всей страны. Военные бригады участвовали в освобождении Мариуполя, Клещеевки, Угледара и других городов.

Ранее сообщалось, что было принято решение о реорганизации бригады «Эспаньола». На её базе планировали сформировать отряд радиоэлектронной борьбы и штурмовой отряд, которые должны войти в состав Вооружённых Сил России. Слухи о гибели Орлова появились в начале декабря. Дрессировщик Эдгард Запашный опубликовал 11 декабря соответствующий пост, но позже удалил его.