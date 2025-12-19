Путин напомнил Киеву, что украинцы в России должны иметь право голоса на выборах
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В России проживают до 10 миллионов украинцев, поэтому их голоса тоже нужно учитывать в случае проведения Киевом выборов. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин в своей речи на прямой линии.
«Здесь есть один вопрос, мимо которого мы не можем пройти. А именно, на территории Российской Федерации миллионы проживают граждан Украины, по разным подсчётам, от 5 до 10 млн, которые имеют право голосовать», — отметил российский лидер.
Он подчеркнул, что организаторы предполагаемых на Украине выборов обязательно должны учесть этот важный момент, и всем украинцам следует предоставить возможность выразить своё политическое мнение, свободно проголосовав на российской территории.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы. В ответ Владимир Зеленский подчеркнул, что «всегда готов к выборам». Позже он озвучил возможные сроки проведения выборов на Украине. При этом глава киевского режима потребовал от Запада обеспечить безопасность мероприятия. Также он заявил, что потребуется время для решения вопроса о военном положении в стране, ведь при нём голосование невозможно.
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