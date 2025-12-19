В России проживают до 10 миллионов украинцев, поэтому их голоса тоже нужно учитывать в случае проведения Киевом выборов. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин в своей речи на прямой линии.

«Здесь есть один вопрос, мимо которого мы не можем пройти. А именно, на территории Российской Федерации миллионы проживают граждан Украины, по разным подсчётам, от 5 до 10 млн, которые имеют право голосовать», — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что организаторы предполагаемых на Украине выборов обязательно должны учесть этот важный момент, и всем украинцам следует предоставить возможность выразить своё политическое мнение, свободно проголосовав на российской территории.