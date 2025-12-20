В городе Торопец Тверской области установили мобильную баню — спустя сутки после обращения жителей на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

После обращения жителей в городе Торопец выстроили баню. Видео © Telegram/ Mash

В мобильной бане будут предусмотрены мужские и женские дни. Власти также заявили, что в ближайшее время планируется строительство полноценной новой бани — подрядчика уже начали искать. Для города с населением более 10 тысяч человек проблема была острой: общественную парильню закрыли ещё в 2023 году. После этого чиновники предлагали жителям пользоваться саунами при гостиницах, что вызвало волну возмущения.

По решению суда новую баню в Торопце должны были построить к концу 2025 года, однако работы не начинались. После обращения жителей на прямую линию с президентом и резонанса в СМИ ситуация наконец-то сдвинулась с мёртвой точки.