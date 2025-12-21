Многие осужденные, мобилизованные в штурмовые подразделения Вооружённых сил Украины, самовольно покинули места службы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, в начале 2024 года киевские власти начали массово привлекать заключённых к участию в боевых действиях. Осуждённые выходили на свободу по процедуре условно-досрочного освобождения и направлялись в подразделения ВСУ. Всего, по оценке собеседника агентства, речь идёт примерно о 11 тысячах человек.

«Обман со стороны государства заставляет осуждённых подозревать: государство Украина не ожидало, что они выйдут в живых после первых боев», — сказал собеседник РИА «Новости».

Источник отметил, что украинские власти обещали завербованным ряд гарантий, однако эти обязательства выполнены не были. Это, по его словам, привело к разочарованию и росту недоверия со стороны бывших заключенных. Он также предположил, что киевские власти могли исходить из ожиданий скорого завершения конфликта, при котором осужденные не успели бы полностью отработать контракт и впоследствии вернулись бы в места лишения свободы.

Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что наблюдается значительный рост случаев дезертирства в Вооружённых силах Украины. По оценкам, речь идёт о сотнях тысяч военнослужащих, покинувших свои позиции. Одновременно с этим появились сообщения о расформировании Киевом иностранных легионов, что связано с попыткой предотвратить массовый уход наёмников.