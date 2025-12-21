Российская армия нанесла удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. По данным Минобороны РФ, поражены предприятия оборонной промышленности, энергетики, склады и места сборки дронов.

В число поражённых целей также вошли места сборки беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Удары были нанесены в 144 районах с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Массированные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины российские войска наносят регулярно с 2022 года.

Ранее сообщалось, что на Западнозапорожском направлении российские войска достигли успехов в районе Гуляйполя. Применяя тактику действий малыми штурмовыми группами, им удалось преодолеть оборонительные рубежи украинских сил и занять позиции противника, продвинувшись на глубину до трёх километров. В результате этих действий в окрестностях насёленного пункта было ликвидировано около роты украинских военнослужащих.