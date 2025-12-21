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Опубликовано 21 декабря 2025, 09:43

ВС России нанесли удары по предприятиям ВПК и пунктам дислокации ВСУ в 144 районах

Обложка © шедеврум / Life.ru

Обложка © шедеврум / Life.ru

Российская армия нанесла удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. По данным Минобороны РФ, поражены предприятия оборонной промышленности, энергетики, склады и места сборки дронов.

В число поражённых целей также вошли места сборки беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Удары были нанесены в 144 районах с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Массированные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины российские войска наносят регулярно с 2022 года.

В районе Константиновки уничтожен американский БТР «М-113»
В районе Константиновки уничтожен американский БТР «М-113»

Ранее сообщалось, что на Западнозапорожском направлении российские войска достигли успехов в районе Гуляйполя. Применяя тактику действий малыми штурмовыми группами, им удалось преодолеть оборонительные рубежи украинских сил и занять позиции противника, продвинувшись на глубину до трёх километров. В результате этих действий в окрестностях насёленного пункта было ликвидировано около роты украинских военнослужащих.

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Алиса Хуссаин
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