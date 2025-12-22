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Опубликовано 22 декабря 2025, 11:25

«Брат позвонил — и он сдался»: История солдата ВСУ, выбравшего Россию, потрясла всю страну

Москалькова: Солдат ВСУ сдался в плен после разговора с братом из ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала историю украинского военнослужащего, который добровольно сдался в плен российским силам после разговора со своим братом — бойцом СВО. Об этом омбудсмен сообщила ТАСС.

По ее словам, к ней обратилась россиянка, мать двух сыновей: младший служит в рядах ВС РФ, а старший оказался мобилизован в ВСУ. Семья ранее жила на Украине, но переехала в Россию ещё до начала СВО. Старший сын остался ухаживать за тяжело больной бабушкой, однако позже был призван в украинскую армию.

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«ТЦК его запихали на фронт, он сдался в плен. Но не просто сдался: два брата встретились "на поле боя", и один другому дал нравственный урок», — сказала Москалькова.

Омбудсмен отметила, что передала пленному письмо от матери и получила для нее ответ. По её словам, украинский солдат намерен остаться в России, так как «понял, где правда и справедливость».

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В аппарате Москальковой уточнили, что история произошла в 2023 году: братья оказались в соседних населённых пунктах Запорожской области, смогли созвониться, и по совету младшего брат вызвал канал связи «Волга», через который украинские военнослужащие могут сообщить о намерении сдаться.

Канал связи «Волга» действует с 2023 года и используется украинскими военными для безопасной сдачи в плен. За время его существования через него добровольно перешли на российскую сторону сотни человек — это подтверждали и российские ведомства, и военкоры.

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Марина Фещенко
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